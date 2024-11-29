Rize'de Kaza: 10 Yaralı, Sürücünün Ehliyeti Yok - Son Dakika
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Rize'de Kaza: 10 Yaralı, Sürücünün Ehliyeti Yok

Rize\'de Kaza: 10 Yaralı, Sürücünün Ehliyeti Yok

Rize'de öğrenci servisi ve cip çarpıştı, 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı. Sürücünün ehliyeti yoktu.

29.11.2024 18:28
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Rize'de öğrenci servisi ile cipin çarpıştığı kazada 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle dereye uçan cipin sürücüsü, iplerle bağlanan sedyeyle yaklaşık 10 metreden yukarı çekilerek kurtarılırken, servis sürücüsünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Kaza, Güneysu ilçesi Ulucami köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Can S. idaresindeki 53 ADF 795 plakalı öğrenci servisi ile Soner Ç. (35) idaresindeki 53 BB 947 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle cip, yoldan çıkarak dereye düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada dereye düşen cipin içerisinde sıkışan Soner Ç. için kurtarma çalışması yapıldı. İplerle dere yatağına inen ekipler Soner Ç.'yi bulunduğu yerden çıkararak sedyeye yerleştirdi. Sonrasında yaralının içerisinde bulunduğu sedye iplerle yaklaşık 10 metre boyunca yukarıya çekildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Soner Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan servisteki Eyma Y., Ereva E., İbrahim T., Umut Ö., Elif Su T., Ömer Faruk V., Esma Y., Feyza T., Emin Y. isimli öğrenciler çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası yapılan incelemelerde servis sürücüsü Ahmet Can S.'nin ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rize'de Kaza: 10 Yaralı, Sürücünün Ehliyeti Yok - Son Dakika

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