Rize\'de silah ve bıçaklı kavgada 3 yaralı, 1 kişi tutuklandı

Rize'de 3 kişinin yaralandığı silah ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı.
20 Mart Çarşamba günü merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi Atatürk Caddesi'nde komşu olan T.Ç, B.A. ve H.Ç. ile B.Ö.K, K.Ö.K, S.K. ve D.Ö.K. arasında sokak ortasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralanırken, emniyet güçleri 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi. B.Ö.K, D.Ö.K. ve H.Ç'ye adli kontrol şartıyla ev hapsi cezası verilirken, şüphelilerden B.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - RİZE
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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, satışı yasak olan 14 adet kırmızı gagalı cennet papağanı ele geçirildi. Şüpheliye 112 bin lira idari para cezası uygulandı ve papağanlar İzmir Sasalı Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.
İstanbul merkezli 10 ilde vatandaşlarımıza ait adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri sosyal medya platformlarında satan 'Nitelikli Dolandırıcılara' karşı başlatılan 'Sibergöz-29' operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı.
Samsun'da, hakkında 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari N.E, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde eski eşine ait evde yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde çıkan yangında ev küle dönerken, yanmayan iki adet Kur'an-ı Kerim itfaiye ekipleri tarafından ev sahibine teslim edildi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, Ankara, Aydın ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, birçok elektronik cihaz ve para ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.
Eskişehir'de mahkeme kararına rağmen yol kenarı otoparklarından para alınması devam ediyor. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in davası zaman aşımından düştü.
Kayseri'de polis memuru Murat Akpınar'ı öldüren sanığa 'kasten öldürme' suçundan 41 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Sanık A.T.'ye 'olası kastla öldürme' suçundan 25 yıl, 2 ayrı 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl 3 ay ve 'yaralama' suçundan 2 yıl hapis cezası verildi. Sanık C.T. ise 'silahla tehdit' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Malet-2 Konteyner kentte meydana gelen 9 ayrı klima hırsızlığı olayı sonrası polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda zanlı M.S.U. yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada, Savcılığa ifade veren Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in ifadesi ortaya çıktı.
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