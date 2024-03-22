Rize'de silah ve bıçaklı kavgada 3 yaralı, 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Rize'de silah ve bıçaklı kavgada 3 yaralı, 1 kişi tutuklandı

Rize\'de silah ve bıçaklı kavgada 3 yaralı, 1 kişi tutuklandı

Rize'nin Mermerdelen Mahallesi'nde komşu olan bir grup arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22.03.2024 17:08  Güncelleme: 17:08
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Rize'de 3 kişinin yaralandığı silah ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı.

20 Mart Çarşamba günü merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi Atatürk Caddesi'nde komşu olan T.Ç, B.A. ve H.Ç. ile B.Ö.K, K.Ö.K, S.K. ve D.Ö.K. arasında sokak ortasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralanırken, emniyet güçleri 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi. B.Ö.K, D.Ö.K. ve H.Ç'ye adli kontrol şartıyla ev hapsi cezası verilirken, şüphelilerden B.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - RİZE

Kaynak: İHA

Kavga, Rize, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rize'de silah ve bıçaklı kavgada 3 yaralı, 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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