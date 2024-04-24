Rize'de Silahlı Tartışma Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Rize'de Silahlı Tartışma Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Rize\'de Silahlı Tartışma Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Rize'nin Merkeze bağlı Küçükçayır köyünde yaşanan olayda, C.K. adlı bir şahıs, daha önce tartıştığı Orhan Kork'u silahla vurarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kork, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli şahsın yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

24.04.2024 07:37
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Rize'de bir şahıs tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldürdü.

Olay, dün Merkeze bağlı Küçükçayır köyünde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre C.K. (21), 2 gün önce Orhan Kork ile bir düğünde tartışma yaşadı. Tekrardan karşı karşıya gelen iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından C.K., belinden çıkarttığı silahla Kork'a kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan Kork, 7 yerinden kurşun yarası aldı. 112 acil çağrı servisine yapılan ihbarda olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacak, kasık ve karın bölgesinden yaralanan Kork'a olay yerinde yapılan ilk müdahalenin yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Kork, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kork'u vuran C.K. ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İHA

Kavga, Rize, Güvenlik, Cinayet, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rize'de Silahlı Tartışma Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de Silahlı Tartışma Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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