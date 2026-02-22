Rize\'de Tır Kazası: 4 Yaralı

Rize'de arıza yaparak yol kenarına park eden tıra arkadan gelen bir başka tırın çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 9.00 sıralarında Pazar ilçesi, Pazar Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rize istikametinden Artvin istikametine giden Ü.C. sevk ve idaresindeki 53 ADR 859 plakalı tır arıza yapınca yolun kenarına park etmek zorunda kaldı. Sürücü Ü.C. olay yerine çağırdığı arkadaşları İ.D. ve A.R.Ç. ile arızayı tespit etmek için çalışmalara başladı. Bu esnada aynı istikamette olan yabancı uyruklu K.B. sevk ve idaresindeki 80 033 TBA plakalı tır arıza tapan tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerlerden çıkartılan sürücü Ü.C., arkalarından yardıma gelen İ.D. ile kazada ağır yaralanan diğer arkadaşı A.R.Ç. ve yabancı uyruklu sürücü K.B. kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE