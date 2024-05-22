Rize\'de yol verme meselesi silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı

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Rize'nin Çayeli ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarından Şairler Mahallesi üzerinde meydana geldi. Trafikte kafa kafaya gelen servis şoförü H.G. ile Ömer Sofu isimli şahıslar arasında tartışma başladı. Tartışmanın şiddetini arttırması üzerine taraflar silahını çekerek birbirlerine ateş etmeye başladı. Olayda eski muhtar olduğu öğrenilen H.G. omuzundan yaralanırken Ömer Sofu ise hayatını kaybetti. Olayın ardından yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile anbean kaydedildi.

Olayla geniş çapta inceleme başlatıldı. - RİZE