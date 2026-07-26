Rize’de esnafın ‘yorgun mermi’ endişesi - Son Dakika
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Rize’de esnafın ‘yorgun mermi’ endişesi

Rize’de esnafın ‘yorgun mermi’ endişesi
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde iş yerlerine sık sık yorgun mermi isabet eden esnaf, havaya rastgele ateş açılmaması için vatandaşları uyardı. Bir işletme sahibi, çalışanlarının güvenliği için baret ve kask kullanmaya başladıklarını belirtti.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde son aylarda iş yerlerine isabet eden yorgun mermiler nedeniyle büyük endişe yaşadıklarını belirten esnaf, havaya rastgele ateş açılmasına karşı duyarlılık çağrısında bulundu.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Çamlıhemşin yolu üzerinde faaliyet gösteren işletmesine sürekli yoğun mermi isabet eden Recep Çakır, vatandaşları havaya rastgele ateş açmama konusunda uyararak duyarlı olmalarını istedi. Çamlıhemşin yolu üzerinde bulunan sanayi bölgesindeki işletmesinin çatısına ve giriş kapısının yanına geçtiğimiz günlerde yeniden kurşun isabet ettiğini söyleyen Çakır, benzer olayların artık sık sık yaşandığını ifade etti. Yorgun mermilerin masum insanların hayatlarına mal olabileceğini dile getiren Çakır "Karadeniz'de maalesef silaha karşı büyük bir merak var. Ancak eğlence amacıyla ya da düşüncesizce havaya sıkılan kurşunlar, masum insanların hayatına mal olabilir. İş yerimizde neredeyse hafta geçmiyor ki yeni bir olay yaşanmasın. Çatımızda çok sayıda yorgun mermi deliği var. Hatta bir mermi, çalışan arkadaşımızın elindeki keresteye isabet etti. O an birkaç santimetrelik fark bir faciayı önledi." Dedi.

Yaşanan olayların ardından çalışanların güvenliği için iş yerinde baret ve koruyucu kask kullanımını zorunlu hale getirdiklerini belirten Çakır, "İşletmemizin bulunduğu bölge Ardeşen Belediyesi Güneş Enerji Santrali'nin hemen yanında yer alıyor. Burası terk edilmiş ya da kullanılmayan bir alan değil. Burada üretim yapan, ticaretle uğraşan birçok işletme ve çalışan var. Ancak bazı kişiler burayı tenha sanarak havaya ateş açıyor ya da bu yöne doğru ateş ediyor. Bunun sonucunda yorgun mermiler iş yerlerimize kadar ulaşıyor" dedi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Ardeşen, Yaşam, Rize, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize’de esnafın ‘yorgun mermi’ endişesi - Son Dakika

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