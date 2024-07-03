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Rize'de yüzme havuzunda 3 çocuk zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

RİZE - Rize'de yüzme havuzunda yüzen 3 çocuk zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay merkeze bağlı İslampaşa mahallesinde bulunan olimpik yüzme havuzunda meydana geldi. İddiaya göre çocukların havuzda olduğu sırada havalandırmanın arıza yapması nedeniyle D.D. isimli 3 çocuk fenalaşarak baygınlık geçirmeye başladı. Olay yerine 112 acil sağlık ekipleri çağırıldı. Çocuklar olay yerine gelen acil sağlık ekipleri çocuklara yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Klordan zehirlendikleri düşünülerek tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili geniş çapta çalışma başlatıldı.