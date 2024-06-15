Rize Fındıklı'da Kurban Satıcıları Belediye Başkanı Tarafından Darp Edildi - Son Dakika
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Rize Fındıklı'da Kurban Satıcıları Belediye Başkanı Tarafından Darp Edildi

Rize'nin Fındıklı ilçesinde belediye tarafından kurulan kurban pazarı hakkında şikayeti olan kurban satıcıları Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ve beraberindekiler tarafından darp edildiğini iddia ettiler.

15.06.2024 13:44
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Rize'nin Fındıklı ilçesinde belediye tarafından kurulan kurban pazarı hakkında şikayeti olan kurban satıcıları Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ve beraberindekiler tarafından darp edildiğini iddia ettiler.

Kurban Bayramının gelişiyle her bölgede kurulan kurban pazarlarından Fındıklı ilçesinde de kuruldu. Belediye tarafından gösterilen alanda konuşlanan kurban satıcıları hayvan başına verdikleri ücretler karşılığında satış yaptırabiliyor. Ancak kurban satıcıları kendilerine gösterilen alanın yeterli olmadığını ve fiyatın fazla olduğunu dile getirince iddiaya göre CHP'li Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ve yanındakilerin saldırısına uğradı.

"Silahlı bir olay oldu"

Mağduriyetlerini dile getirdiklerine saldırıya uğradıklarını ifade eden Ümit Yaşar Köseoğlu isimli hayvan satıcısı, "Hayvanlarımızı burada kurban pazarında satıyoruz. Fındıklı Belediyemizin bize sağladığı alan burasıdır. Bu alan aynı zamanda Fındıklı Belediyesinin çöp dökmüş olduğu alandı. Burayı daha önce zabıta arkadaşlarla, belediye başkan yardımcıları ile konuşmamıza rağmen yine bize aynı yeri tahsis ettiler. Tahsis edilen yerde bir tane tuvalet bile yok. Yolumuz sıkıntılı. Normal bir araba ile buraya gelmek çok zor. Burada herhangi bir düzen yok. Bunun yanında belediye bizden fahiş bir şekilde para istiyor. Küçükbaş hayvan başına 250 TL, büyükbaş hayvan başına bin TL ödememizi istiyor. Bizde bunun fazla olduğunu dile getirdik. Başkanla görüşmek istedik. Hizmet almak istediğimizi söylediğimiz zaman belediye başkanı ve yanındakiler bize gelip burada saldırdılar. Silahlı bir olay oldu. Burada darbe yedik. Bu konunun araştırılmasını gerekenin yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bizim burada tuvalet, su, elektrik olmadığı için onları istedik"

CHP'li Belediye tarafından gösterilen bu alanla insani ihtiyaçlarının hiçe sayıldığını ifade eden Yaşar Özkan ise "Belediyeden hizmet istedik. Randevu almıştık. Randevu öncesinden 1 gün önce geliyor. Burada bizi darp ediyor. Koruması bize silah çekiyor. İş makinesi çağırıyor. Burayı hayvanlarla beraber yıkacağını söylüyor. Bizim burada tuvalet, su, elektrik olmadığı için onları istedik. Biz onları darp etmedik. Biz onlara karşı hiç bir şey yapmadık. Buna rağmen zorla vatandaşın hayvan satamadığımızı söylememize rağmen vatandaşın cebindeki bütün parayı aldı. Biz böyle bir şey istemiyoruz. Biz burada doğup büyüdük. Biz bu çöplüğün içerisindeyiz. Hiçbir hizmetimiz yok. Maalesef darp edildik. Bize burada silah çekildi. Böyle bir belediyecilik yok" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rize Fındıklı'da Kurban Satıcıları Belediye Başkanı Tarafından Darp Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize Fındıklı'da Kurban Satıcıları Belediye Başkanı Tarafından Darp Edildi - Son Dakika
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