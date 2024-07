Römorktan kopan lastik akaryakıt istasyonuna daldı, ortalık savaş alanına döndü

3.Sayfa

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hareket halindeki minibüsün arkasındaki römorktan kopan lastik, akaryakıt istasyonuna daldı. Benzin istasyonunda büyük paniğe sebep olan o anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Akçakoca ilçesinde meydana gelen olayda, Değirmenağzı mevkiinden Akçakoca istikametine hareket halinde olan plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen minibüsün çektiği römorkun lastiği koptu. Lastik daha sonra römorktan ayrılarak yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna daldı. Lastiğin geldiğini gören akaryakıt istasyonu çalışanları ise panik yaşadı. Lastik önce istasyondaki akaryakıt pompasına daha sonrasında ise pompanın yanında duran ve patpat diye tabir edilen tarım aracına çarparak durdu.

O anlar kamerada

Herhangi bir yaralananın olmadığı olay anı güvenlik kamerasınca an be an kaydedildi. Görüntülerde; lastiğin üzerlerine doğru geldiğini gören çalışan ve vatandaşların paniğe kapıldığı anlar yer aldı.