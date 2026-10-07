Rostov'da 4 aydır mahsur 12 denizci 7 aydır maaş alamıyor, İHA endişesi yaşıyor

Rusya'nın Rostov kentinde yaklaşık 4 aydır gemide mahsur kalan 11'i Azerbaycanlı olmak üzere 12 denizci, 7 aydır maaşlarını alamadıklarını ve bölgedeki İHA saldırıları nedeniyle can güvenliklerinden endişe ettiklerini belirterek yardım çağrısında bulundu.

Rusya'nın Rostov kentinde bulunan "Consul" isimli kuru yük gemisindeki 11'i Azerbaycanlı olmak 1'i Rus olan 12 denizci, yaklaşık 4 aydır gemide mahsur kaldıklarını bildirdi. Gemideki denizciler 7 aydır maaşlarını alamadıklarını ve bölgede devam eden İHA saldırıları nedeniyle can güvenliklerinden endişe ettiklerini belirtti.

Gemide bulunan denizciler, geminin Türkiye merkezli "Adler Gemicilik" şirketine ait olduğunu, şirket yetkililerinden birinin Azerbaycan vatandaşı Elman Mürselov, diğerinin ise Türk vatandaşı Müzeffer Salim olduğunu bildirdi.

İHA'ya açıklamada bulunan Gemi Kaptanı Sabuhi Salahov, Rostov'a Moldova'dan geldiklerini ve burada kömür yükü aldıktan sonra tekrardan Moldova'ya doğru yola çıkmayı planladıklarını söyledi. Salahov, bölgede gemilere yönelik İHA saldırılarının başlamasının ardından deniz ulaşımının durduğunu ve yolların kapatılması nedeniyle Rostov'da mahsur kaldıklarını belirtti.

Bölgede çok sayıda geminin benzer durumda olduğunu belirten Salahov, diğer bazı gemilerdeki mürettebat sayısının 3-4 kişiye düşürüldüğünü ve bu personelin maaşlarının düzenli olarak ödendiğini ifade etti. Salahov, kendi şirketlerinin ise gemideki tüm mürettebatı tutmaya devam ettiğini ve maaşlarını ödemediğini belirtti.

Denizciler, biriken maaşlarının ödenmesini ve Azerbaycan'a dönebilmeleri için gerekli imkanların sağlanmasını talep ediyor.