Rümeysa'nın cinayete kurban gittiği kamyonetin olay yerindeki yeni fotoğrafları ortaya çıktı - Son Dakika
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Rümeysa'nın cinayete kurban gittiği kamyonetin olay yerindeki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Kocaeli'de 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan'ın öldürüldüğü ve kaza süsü verilerek uçuruma atıldığı kamyonetin olay yerinde çekilen yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Ayrıca Rümeysa'nın otopsi raporunun hala çıkmadığı, bu sebeple iddianamenin henüz tamamlanmadığı öğrenildi.

28.08.2024 23:20
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(KOCAELİ - ÖZEL)Rümeysa'nın cinayete kurban gittiği kamyonetin olay yerindeki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Öldürülen Rümeysa'nın otopsi raporu hala çıkmadı

KOCAELİ - Kocaeli'de 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan'ın öldürüldüğü ve kaza süsü verilerek uçuruma atıldığı kamyonetin olay yerinde çekilen yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Ayrıca Rümeysa'nın otopsi raporunun hala çıkmadığı, bu sebeple iddianamenin henüz tamamlanmadığı öğrenildi.

Olay, 19 Mayıs tarihinde gece saatlerinde Halıdere eski köy yolu caddesinde meydana geldi. Kamyonetin uçuruma düştüğü ihbarı üzerine bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, kamyonetin altında 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan'ın boynuna ip bağlı haldeki cansız bedeniyle karşılaştı. Özcan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırılırken, polis ekipleri, T.A. isimli erkekler ile C.Ç. ve K.N. isimli kızları gözaltına aldı.

Emniyette alınan ifadeler sonrasında Rümeysa Meriç Özcan'ın ölümünün ardındaki korkunç gerçek ortaya çıktı. T.A., E.K., Y.A., C.Ç., K.N. ve Rümeysa Meriç Özcan'ın akşam saatlerinde buluşarak birlikte alkol aldıkları öğrenildi.

Bir süre sonra T.A'nın Rümeysa Meriç Özcan'ı da yanına alarak kamyonetle hareket ettiği, T.A'nın ıssız bölgede Rümeysa Meriç Özcan ile cinsel birliktelik yaşamak istediği, genç kızın bunu kabul etmemesi üzerine zanlının korkutmak için kızın boynuna ip bağladığı, ipin bir ucunu da kamyonete bağladığı ve Özcan'ı darp ettiği öğrenildi. Rümeysa'nın bu sırada baygınlık geçirdiği, T.A'nın ise genç kızın öldüğünü zannederek cesetten kurtulmak amacıyla hareket ettiği ve kamyonetin el frenini indirmesi neticesinde aracın yaklaşık 100 metrelik uçuruma düştüğü ortaya çıktı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden T.A. tutuklanırken, E.K., Y.A., C.Ç. ve K.N. ise serbest bırakıldı.

Yeni fotoğraflar ortaya çıktı

Rümeysa'nın iple bağlandığı kamyonetin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda olay yerinin ıssız ve ağaçlık alanla kaplı olduğu görüldü.

Otopsi raporu hala çıkmadı

Öte yandan, otopsi raporunun hala çıkmadığı, iddianamenin de bu sebeple henüz tamamlanmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Kocaeli, 3-sayfa, Otopsi, Kurban, Meriç, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rümeysa'nın cinayete kurban gittiği kamyonetin olay yerindeki yeni fotoğrafları ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rümeysa'nın cinayete kurban gittiği kamyonetin olay yerindeki yeni fotoğrafları ortaya çıktı - Son Dakika
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