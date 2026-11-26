Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Yuriy Grekhov, rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Rusya'da üst düzey bir askeri yetkili gözaltına alındı. Rusya merkezli Kommersant gazetesi, Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Yuriy Grekhov'un başkent Moskova'da rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltı talebinin Askeri Soruşturma Komitesi tarafından yapıldığını aktaran gazete, konuya ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Grekhov hakkındaki davanın ayrıntıları henüz netleşmediği belirtilirken, soruşturmaya yakın kaynaklar suçlamaların yalnızca "yolsuzlukla ilgili" olduğunu ifade etti.

Grekhov, 2021 yılından bu yana Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı görevini sürdürüyor. Avrupa Birliği, Ukrayna savaşında sivil altyapıya yönelik saldırılardaki rolü sebebiyle Grekhov'a yaptırım uygulamıştı.