Rus gelinin Karadenizli eşine yaptığı danslı karşılama gündem oldu

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede viral olan eğlenceli bir video, izleyenlerin yüzünü gülümsetti.

Türkiye'deki günlük yaşamından kesitler sunan Rus bir kadın, Karadenizli eşini eve dönüşünde yöresel müzikler eşliğinde sürpriz bir dansla karşıladı.

ENERJİK BİR ŞEKİLDE DANS EDİYOR

Yayınlanan videoda, Karadeniz yöresine ait hareketli ezgilerin duyulmasıyla birlikte Rus gelinin enerjik bir şekilde dans etmeye başladığı görülüyor.

Eşini kapıda bu coşkulu performansla karşılayan kadının neşesi, evdeki sıcak ve samimi atmosferi ekranlara taşıyor. Kendi kültüründen uzakta, eşinin yöresel kökenlerine bu denli eğlenceli bir şekilde ayak uydurması izleyenlerin ilgisini çekiyor.