Rus muhalif lider Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

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Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya, Rusya'da bir mahkeme tarafından aşırılık yanlısı örgüte dahil olmak suçlamasıyla 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya'da geçtiğimiz şubat ayında tutulduğu cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya, başkent Moskova'daki Basmanny Mahkemesi tarafından gıyaben yargılandı. Rusya'da bulunmayan Navalnaya hakkında savcılık makamları "aşırılık yangılı örgüte dahil olma" suçlaması yöneltti.

Moskova Basmanny Mahkemesi Basın Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Navalnaya'nın arananlar listesine de dahil edildiği duyurularak, "Yulia Navalnaya, ön soruşturmada ifade vermekten kaçındığı için arananlar listesine dahil edildi" denildi.

Navalnaya, Rusya'ya dönmesi halinde kolluk güçleri tarafından gözaltına alınacak ve cezasını çekmesi için cezaevine gönderilecek. Navalnaya, belirtilen örgütlere üyeliğini veya desteğini sürdürdüğü takdirde 1 yıl ile 4 yıl arasında hapis cezası ve para cezasıyla yargılanacak.

Navalny'nin ölümü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en sert muhalifi olarak nitelendirilen 47 yaşındaki Alexei Navalny, 16 Şubat'ta tutuklu bulunduğu Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'ndeki 3 numaralı cezaevinde hayatını kaybetmişti. Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSIN) tarafından yapılan açıklamada, "3 No'lu cezaevindeki hükümlü Alexei Navalny, 16 Şubat'ta yürüyüş yaptıktan sonra kendini kötü hissetti ve bilincini kaybetti. Kurumun sağlık çalışanları hızlıca geldi ve ambulans çağrıldı. Hayata döndürme çabaları sonuç vermedi" ifadeleri kullanılmıştı. Navalny'nin ölüm nedeni ilk olarak "ani ölüm sendromu" şeklinde açıklanmış, Rusya Soruşturma Komitesi kimyasal analiz için naaşının en az 14 gün daha ailesine teslim edilmeyeceğini belirtmişti. Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya, "zehirlenme izleri kayboluncaya kadar eşinin naaşının bekletildiğini" iddia etmişti. Navalny'nin cenazesi 24 Şubat'ta annesine teslim edilmiş, 1 Mart'ta Moskova'da cenaze töreni düzenlenmişti. Yakınları ve Batılı ülkeler, Navalny'nin Putin'in emriyle öldürüldüğünü iddia ediyor. - MOSKOVA