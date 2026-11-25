Rus ordusunun Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa bölgesine gerçekleştirdiği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Başkent Kiev'de ise 16 katlı apartmana İHA enkazının düşmesi sonucu yangın çıkarak, 2 kişi yaralandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı sürüyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa bölgesini hedef aldı. Vali Oleh Kiper yaptığı açıklamada, işletmelerin ve araçların hedef alındığı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1'i çocuk olmak üzere 3 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Rusya, ayrıca Ukrayna'nın başkenti Kiev'e insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, 16 katlı bir binaya İHA enkazının isabet ettiğini, binada yangın çıktığını ve 2 kişinin yaralandığını belirtti.