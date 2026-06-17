Rus Savaş Gemisi Manş'ta Uyarı Ateşi Açtı - Son Dakika
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Rus Savaş Gemisi Manş'ta Uyarı Ateşi Açtı

Rus Savaş Gemisi Manş\'ta Uyarı Ateşi Açtı
17.06.2026 09:25
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İngiliz çift, Manş Denizi'nde Rus fırkateynin uyarı ateşi açtığını ve havaya ateş ettiğini bildirdi.

Manş Denizi'nde Rus savaş gemisinin uyarı ateşi açtığı teknedeki İngiliz çift, "4 ila 5 el silah ateşi duyduk. Havaya atılan bir uyarı ateşi olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Manş Denizi'nde Rusya'ya ait Amiral Grigorovich adlı fırkateyn tarafından uyarı ateşi açılan teknedeki İngiliz çift, olaya dair BBC'ye konuştu. Jane ve Alan Kelvey, Wight Adası açıklarında 23 denizi mili uzaklıkta seyir halindeyken Rus savaş gemisi ile karşılaştı. Rusya Savunma Bakanlığı, teknenin savaş gemisine "tehlikeli bir şekilde yaklaştığını" iddia etse de, İngiliz çift "kesinlikle çarpışma rotasında olmadıklarını" belirtti. İngiliz çift, Rus savaş gemisinin ikaz düdüğünü 5 kez çaldığını ve bunun "Bizi gördünüz mü?' anlamına geldiğini aktardı. Çift, ikaz düdüğünün ardından rotalarını değiştirdiklerini ifade ederek, "Onların, kasıtlı olarak rotamızı değiştirdiğimizi ve dolayısıyla onları gördüğümüzü anlayabilmeleri için hemen iskeleye doğru iki derece döndük. Ardından yaklaşık bir dakika sonra ikaz düdüğünü beş kez daha çaldılar ve hemen ardından dört ila beş el silah ateşi duyuldu. Bu bize yönelik değildi; havaya atılan bir uyarı ateşi olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Teknenin geçeceği rotaya tüfeklerle ateş açıldı

Rusya Savunma Bakanlığı ise, Amiral Grigorovich fırkateyninin mürettebatının teknenin kendilerine doğru "tehlikeli bir şekilde yaklaşması" üzerine teknenin geçeceği rotaya tüfeklerle ateş açtığını belirtti. Bakanlık, uyarı ateşinden önce telsiz yoluyla tekneyle iletişim kurmak için birkaç kez girişimde bulunulduğunu ve uyarı fişekleri atıldığını belirterek, mürettebatın "uluslararası denizcilik kurallarına tam olarak uygun" şekilde hareket ettiğini vurguladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, "Kanalda bir İngiliz gemisiyle iletişim kurma girişimlerinin ardından Grigorovich uyarı atışları yaptı. Bu atışlar gemiye yönelik değildi ve muhtemel bir çarpışmayı önleme amaçlıydı" dedi. - LONDRA

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Manş Denizi, Denizcilik, 3. Sayfa, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rus Savaş Gemisi Manş'ta Uyarı Ateşi Açtı - Son Dakika

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