Rusya'da askeri helikopter düştü, mürettebat öldü - Son Dakika
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Rusya'da askeri helikopter düştü, mürettebat öldü

Rusya'nın Kaluga bölgesine bağlı Zhizdrinsky'de bir askeri helikopter düştü. Kazada mürettebatın hayatını kaybettiği belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı, kazanın teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceğini açıkladı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

25.07.2024 10:08
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Rusya'da askeri helikopterin düşmesi sonucu mürettebatın öldüğü belirtildi.

Rusya'nın Kaluga bölgesine bağlı Zhizdrinsky'de Mi-28 tipi askeri helikopter düştü. Kaluga Bölge Valisi Vladislav Shapsha yaptığı açıklamada, kaza sonucu mürettebatın hayatını kaybettiğini ifade ederek, yakınlarına baş sağlığı diledi. Mürettebatın hayatlarının son anlarına kadar görevlerine sadık kaldığını belirten Shapsha, onları kahraman olarak nitelendirdi.

Helikopterdeki mürettebat sayısı belirtilmezken, Rusya Savunma Bakanlığı kazanın teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rusya'da askeri helikopter düştü, mürettebat öldü - Son Dakika

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