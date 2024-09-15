Rusya'da Orman Yangınları: 50'den Fazla Nokta Etkili Oldu

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Rusya'nın güneyindeki Rostov bölgesinde 50'den fazla noktada orman yangını çıkarken, Voronej bölgesindeki yangına 150 itfaiye ekibi müdahale etti.

Rusya'nın güneyinde ormanlar alevlere teslim oldu. Rostov bölgesinde çıkan orman yangını şiddetli rüzgarlar nedeniyle yayılırken, bölge Valisi Vasily Golubev yangınlara devrilen elektrik hatlarının ve dikkatsizliğin neden olduğunu belirtti. Bölgede kaydedilen 50'den fazla yangının 20'si kontrol altına alındı. Alevleri kontrol altına almak üzere bölgeye 2 binden fala itfaiye görevlisi ve 300'e yakın ekipman sevk edilirken, alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması tahliyelere neden oldu.

Voronej bölgesindeki orman yangınları için ise 150'ye yakın itfaiye görevlisi ile 50 ekipman bölgeye sevk edilirken, alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması önlendi. - MOSKOVA