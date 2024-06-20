Rusya'da Petrol Rafinerilerine Dron Saldırısı: Yangın Çıktı - Son Dakika
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Rusya'da Petrol Rafinerilerine Dron Saldırısı: Yangın Çıktı

Rusya'nın Tambov kentinde ve Adigey Özerk Cumhuriyeti'nde iki petrol rafinerisine dron saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucunda rafinerilerde yangın çıktı. Tambov Valisi Maxim Yegorov ve Adigey Özerk Cumhuriyeti Bölge Başkanı Murat Kumpilov, saldırılarda can kaybının olmadığını belirtti.

20.06.2024 20:36
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Rusya'nın Tambov kentinde ve Adigey Özerk Cumhuriyeti'nde iki petrol rafinerisine dron saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası rafinerilerde yangın çıktı.

Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik Ukrayna'nın dron saldırıları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Rostov kentinde petrol tesisinin vurulmasının ardından bugün iki rafineri daha hedef alındı. Başkent Moskova'nın güneydoğusunda bulunan Tambov kentindeki bir rafineri gece saatlerinde saldırının hedefi olurken, rafineride patlamanın ardından yangın çıktı. Tambov Valisi Maxim Yegorov, yaptığı yazılı açıklamada saldırının hemen ardından itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini ve yangın sırasında can kaybının yaşanmadığını söyledi.

Sabah saatlerinde ise Rusya'nın Kuzey Kafkasya bölgesindeki Adigey Özerk Cumhuriyeti'nde de bir rafineri hedef alındı. Rafineride yangın çıkarken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölge Başkanı Murat Kumpilov, yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını ve saldırıda can kaybının yaşanmadığını belirtti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Maxim, Rusya, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rusya'da Petrol Rafinerilerine Dron Saldırısı: Yangın Çıktı - Son Dakika

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