Rusya, Ukrayna\'ya balistik füze ve İHA ile saldırdı: 4 ölü, 69 yaralı

Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinde gece saatlerinde 36'sı balistik füze olmak üzere çeşitli türlerde 90 füze ve 600 insansız hava aracı (İHA) kullanarak düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybederken, 69 kişi yaralandı.

Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresine gece saatlerinde yoğun bir şekilde saldırdı. Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin Rusya'nın "Oreşnik" hipersonik balistik füzesi fırlatabileceği uyarısının ardından yerel saatle 01.00 sıralarında başlayan bombardımanda Kiev'de 2 kişi olmak üzere toplamda 4 kişi hayatını kaybederken, 69 kişi yaralandı. Başkentte 40'tan fazla nokta zarar gördü.

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden, saldırıda Oreşnik füzesi kullanılıp kullanılmadığına ilişkin sorulara cevap verilmedi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko yaptığı açıklamada, yaralılardan 30'unun hastanede tedavi gördüğünü belirtirken, şehrin tarihi Bağımsızlık Meydanı'nda da hasar meydana geldiğini bildirdi. Klitschko, "Kiev için korkunç bir geceydi. Şu anda kurtarma ekipleri yangınları söndürüyor ve enkazı kaldırıyor. Sağlık ekipleri yaralılara yardım ediyor" diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy saldırının ardından yaptığı açıkalamda, "Bu ağır bir saldırıydı; 36'sı balistik füze olmak üzere çeşitli türlerde 90 füze kullanıldı. Ayrıca 600 İHA vardı. Ne yazık ki tüm balistik füzeler engellenemedi. En fazla isabet Kiev'de oldu. Kiev, bu Rus saldırısının ana hedefiydi" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepki gösteren Zelenskiy, "Putin füzeleriyle sivil binaları yerle bir ediyor. Bir su temin tesisine 3 Rus füzesi fırlattı. Bir pazarı yaktı. Onlarca konut binasına zarar verdi. Birkaç sıradan okulu vurdu. Bila Tserkva'ya Oreşnik fırlattı. Gerçekten kontrolsüz durumdalar" ifadelerini kullandı.

Bu saldırıların Rusya için sonuçsuz kalmaması gerektiğine vurgu yapan Zelenskiy, "Bugün dünyada sessiz kalmayıp Ukrayna'ya yardım etmeyi seçen herkes hayatın savunucusudur. Ukrayna için hava savunmasının, özellikle balistik önleyici kabiliyetlerin sağlanmasına devam etmek kritik önem taşıyor. Barışı sağlamak ve insanları korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ukrayna'nın yalnız olmaması önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa'nın ve diğerlerinin karar vermesi gerekiyor. Böylece Moskova'daki o eski Oreşnik sonunda barış kelimesini söylemek zorunda kalsın" açıklamasını yaptı.

Zelenskiy başka bir açıklamasında ise "Rus saldırısı, Çernobil Müzesi'ni yok etti, Ulusal Sanat Müzesi'ne ve Almanya'nın ARD televizyonunun ofisinin bulunduğu binaya zarar verdi" dedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile görüştüğünü bildiren Zelenskiy, "Bugün boyunca ortaklarımızla daha fazla temas olacak. Rusya'nın yaptıklarına sessiz kalmayan herkese minnettarım. Onlar sadece halkımıza karşı değil; hafızamıza, tarihimize ve normal insan yaşamını oluşturan her şeye karşı savaş yürütüyorlar. Rusya'nın tüm bu suçlardan sorumlu tutulacağını anlaması önemlidir" açıklamasını yaptı. - KİEV