Rus Güçlerinin Harkov'daki Saldırısında 12 Kişi Hayatını Kaybetti

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Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkov kentinde inşaat malzemeleri satan bir markete düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye, yaralananların sayısı ise 43'e yükseldi.

Rusya'nın dün Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda bilanço artıyor. İnşaat malzemeleri satan ve yaklaşık 200 kişinin bulunduğu hipermarkete 2 güdümlü hava bombası ile düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye, yaralananların sayısı ise 43'e yükseldi. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada 16 kişinin kayıp olduğu belirtilirken, saldırının ardından çıkan yangının ekipler tarafından 16 saat süren bir çalışmayla söndürüldüğü aktarıldı.

Hayatını kaybeden 3 kişinin kimliği belirlenirken, 10 kişiye DNA testi yapılacağı bildirildi.

Rusya, 10 Mayıs'ta kuzey Harkov Oblast'ına 30 bin askerle yeni bir saldırı başlatmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e göre Moskova kuvvetleri bölgede 10 kilometreye kadar ilerlemeyi başarmış ancak ilk savunma hattı tarafından durdurulmuştu. - HARKOV