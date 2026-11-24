Rusya'nın Progress MS-36 kargo kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan kozmonotlara gıda ve ekipmanların yanı sıra "Teledroid" deneyi kapsamında kullanılacak insansı robotu ulaştırmak üzere Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yürütülen bilimsel çalışmalar ve mürettebatın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yeni bir sevkiyat gerçekleştirdi. Rusya'ya ait Progress MS-36 kargo kapsülü, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldı.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamaya göre kapsül, Soyuz-2.1b taşıyıcı roketiyle TSİ 13.17'de fırlatıldı ve başarılı şekilde yörüngeye yerleştirildi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan kozmonotlara gıda malzemeleri ve uzayda yaşam ve çalışma için gerekli ekipmanları taşıyan kapsülde, "Teledroid" deneyi kapsamında kullanılacak insansı bir robot da bulunuyor. Uzay aracının iki gün içinde istasyona ulaşması bekleniyor.

ISS'de bilimsel deneyler yürütülüyor

Roscosmos, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ve Kanada Uzay Ajansı'nın (CSA) ortaklaşa işlettiği ISS'de biyoloji, fizyoloji, fizik, kimya, astronomi ve meteoroloji gibi farklı alanlarda bilimsel deneyler yürütülüyor. İstasyonda kozmonotlar Petr Dubrov, Anna Kikina ve Sergey Teteryatnikov ile astronotlar Anil Menon, Jessica Watkins, Lule Delaney ve Joshua Kutryk görev yapıyor.