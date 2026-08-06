Rusya'nın Saldırısında 6 Ölü, 31 Yaralı

Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'nın Balakliia ve Sumy kentlerine gerçekleştirdiği saldırıdıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Rusya, Ukrayna'nın Harkov oblastında bulunan bir Balakliia kenti ile Sumy kentini vurdu. Gece saatlerinde Balakliia'ya gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma ekipleri, saldırının ardından çıkan alevleri söndürme ve enkazı temizleme çalışmalarını gece boyunca sürdürdü. Rusya'nın Sumy saldırısında ise 3 kişi hayatını kıaybederken 19 kişi de yaralandı. Sumy şehrinde güdümlü hava bombalarıyla düzenlenen bir başka saldırıda da 12 kişinin daha yaralandığı bildirildi.

Öte yandan, Herson'un güneyinde bir minibüse yönelik dron saldırısında 6 kişinin yaralandığı açıklandı.