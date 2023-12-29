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Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi

Bugün Rusya'nın Ukrayna geneline düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi. Kiev, Lviv, Odesa, Dnipro, Harkov ve Zaporijya şehirlerine yapılan saldırılarda 158 füze ve insansız hava aracı kullanıldı. Saldırıda yaralananların sayısı ise 120'ye ulaştı. Ukrayna Dışişleri Bakanı, müttefiklerine uzun vadeli askeri yardım çağrısında bulundu.

Rusya\'nın Ukrayna\'ya düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 31\'e yükseldi
29.12.2023 - 20:39,
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Rusya'nın bugün Ukrayna geneline 158 füze ve insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.

Rusya'nın bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Lviv, Odesa, Dnipro, Harkov ve Zaporijya şehirlerine 158 füze ve insansız hava aracı ile düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi. Savaşın başlamasından bu yana Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği en büyük hava saldırılarından biri olarak görülen saldırıda yaralananların sayısı ise 120'ye ulaştı.

Saldırıların ardından açıklama yapan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Bugün milyonlarca Ukraynalı şiddetli patlama sesleriyle uyandı. Ukrayna'daki bu patlama seslerinin tüm dünyada duyulmasını diliyorum" ifadelerini kullanarak, müttefiklerine uzun vadeli askeri yardıma devam etmeleri çağrısında bulundu. - KİEV

Kaynak: İHA
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