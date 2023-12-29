Rusya\'nın Ukrayna\'ya düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 31\'e yükseldi

Rusya'nın bugün Ukrayna geneline 158 füze ve insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.

Rusya'nın bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Lviv, Odesa, Dnipro, Harkov ve Zaporijya şehirlerine 158 füze ve insansız hava aracı ile düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi. Savaşın başlamasından bu yana Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği en büyük hava saldırılarından biri olarak görülen saldırıda yaralananların sayısı ise 120'ye ulaştı.

Saldırıların ardından açıklama yapan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Bugün milyonlarca Ukraynalı şiddetli patlama sesleriyle uyandı. Ukrayna'daki bu patlama seslerinin tüm dünyada duyulmasını diliyorum" ifadelerini kullanarak, müttefiklerine uzun vadeli askeri yardıma devam etmeleri çağrısında bulundu. - KİEV