Rusya'dan Ukrayna'nın 4 kentine hava saldırısı: 10 ölü - Son Dakika
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Rusya'dan Ukrayna'nın 4 kentine hava saldırısı: 10 ölü

30.06.2026 09:54
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Rus güçlerinin Ukrayna'nın Dnipro, Zaporijya, Harkov ve Sumy kentlerine düzenlediği saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı. Altyapıda hasar meydana gelirken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy saldırılara karşılık verileceğini açıkladı.

Rus güçlerinin Ukrayna'nın Dnipro, Zaporijya, Harkov ve Sumy kentlerine düzenlediği saldırılarda 10 kişi hayatını kaybederken, 47 kişi yaralandı, altyapıda hasar meydana geldi.

Rus güçleri dünden bu yana Ukrayna'nın üç büyük kentine saldırılar düzenledi. Dnipro kentide düzenlenen füze saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi yaralandı. Dnipro Bölge Valisi Oleksandr Ganzha, saldırıda bir işletmenin, bir okulun, konutların ve araçların hasar gördüğünü söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Rusya altyapıyı hedef alarak Dnipro'ya bir füze saldırısı düzenledi. Avrupa'nın kendi balistik füze savunmasını, yani kendi sistemlerini ve füzelerini geliştirme konusunda mümkün olduğunca aktif olması hayati önem taşıyor" dedi.

Tüm saldırılara karşılık verileceğini vurgulayan Zelenskiy, "Bunu yapıyoruz çünkü her şeyden önce bunun Rus devlet sistemini ve Rusya'nın savaşı uzatma kapasitesini etkilemesini istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Rus ordusu, Zaporijya kentini de insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı. Minibüsün hedef alındığı saldırıda 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov kentinde ise planör bomba saldırısı düzenledi. Olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov, saldırıda bir tramvayın ve 15'ten fazla aracın hasar gördüğünü söyledi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'nden (DSNS) yapılan açıklamada, "Düşman Sumy'nin altyapısını hedef aldı. Saldırı sonucunda birden fazla isabet kaydedilen kentin altyapı tesislerinde hasar meydana geldi. DSNS ekipleri, çıkan yangınları hızla müdahale etti ve bölgelerde incelemelerde bulundu" denildi. - DNİPRO

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Zaporijya, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Dnipro, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'dan Ukrayna'nın 4 kentine hava saldırısı: 10 ölü - Son Dakika

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