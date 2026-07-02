Rusya'nın Ukrayna'ya Saldırısında 74 Füze, 496 İHA Kullanıldı

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 74 füze ve 496 İHA kullandığını açıkladı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın gece saatlerinde başta başkent Kiev olmak üzere birçok noktaya düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Hava Kuvvetleri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 74 füze ve 496 İHA kullandığını açıkladı.

Hava Kuvvetleri, hava savunma birimlerinin 48 füzeyi ve 476 İHA'yı düşürdüğü veya etkisiz hale getirdiği ancak 25 balistik füze ve 12 İHA'nın 33 noktayı vurduğunu bildirdi.

Kiev'de 10 ölü

Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi de yaralandı. Saldırıda bir füzenin isabet ettiği 10 katlı bir apartmanın 6 katı kısmen çöktü. - KİEV