Rusya, Ukrayna'daki Odessa'da bir posta deposuna füzeli saldırı düzenledi - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'daki Odessa'da bir posta deposuna füzeli saldırı düzenledi

Rusya güçleri, Ukrayna'nın Odessa kentinde bulunan Nova Post şirketinin posta deposuna füzeli saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda 14 kişi yaralandı ve deponun yükleme alanı büyük hasar gördü. Yangın ekipleri alevleri kontrol altına almayı başardı.

02.05.2024 10:12
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Rusya güçlerinin, Ukrayna'daki Odessa kentinde bulunan bir posta deposuna düzenlediği füzeli saldırıda 14 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna'nın Odessa Bölge Valisi Oleh Kiper bugün yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Odessa limanında Nova Post şirketinin posta deposuna füzeli saldırı düzenlediğini ve 14 kişinin yaralandığını belirtti. Kiper, ağır yaralı bir kişinin de hastaneye kaldırıldığını söyledi. Nova Post şirketinin Başkanı Vladimir Popereshniuk, saldırıdan hemen önce 18 çalışanın sığınağa ulaşarak yara almadan kurutulduğunu aktardı. Füze saldırısının ardından kısa sürede şiddetlenen yangın nedeniyle deponun yükleme alanı büyük hasar görürken, ekipler alevleri kontrol altına almayı başardı. Aralarında psikologların da bulunduğu 68 kurtarma görevlisi bölgeye sevk edildi. - ODESSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rusya, Ukrayna'daki Odessa'da bir posta deposuna füzeli saldırı düzenledi - Son Dakika

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