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Rusya, Ukrayna'ya saldırılar düzenledi: En az 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'ya saldırılar düzenledi: En az 3 kişi hayatını kaybetti

Bugün erken saatlerden itibaren Rusya, Ukrayna'daki yerleşim yerlerine ve ticaret alanlarına saldırılar düzenledi. Saldırılarda en az 3 kişi hayatını kaybetti. Khmelnytskyi bölgesine yapılan saldırılarda 2 kişi ölürken, Ukrayna Devlet Başkanı'nın memleketi Kryvyi Rih'e düzenlenen saldırıda ise 62 yaşında bir kişi hayatını kaybetti. Saldırılar sonucunda altyapı hasar gördü ve binlerce kişi elektriksiz kaldı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri ve sanayi tesislerine hipersonik füzelerle saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Ukrayna ise hava savunma sistemleriyle saldırılara karşılık verdi. Rusya'nın Harkov bölgesindeki Zmiiv kasabasına düzenlediği saldırıda 2 kişi yaralandı ve enkaz altında kalan 2 kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Harkov Belediye Başkanı, halkı dikkatli olmaya çağırarak sığınaklarda kalmalarını önerdi. Rusya'nın gece saatlerinden bu yana Ukrayna'ya füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendiği bildirildi.

Rusya, Ukrayna\'ya saldırılar düzenledi: En az 3 kişi hayatını kaybetti
08.01.2024 - 17:00,
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Rusya, bugün erken saatlerden itibaren Ukrayna'daki yerleşim yerlerine ve ticaret alanlarına saldırı düzenledi. Onlarca füzenin kullanıldığı saldırılarda en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta can kayıplarıyla sonuçlanan saldırılar devam ediyor. Rusya tarafından Ukrayna'nın Khmelnytskyi bölgesine bugün düzenlenen saldırılarda 2, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin memleketi Kryvyi Rih'e düzenlenen saldırıda ise 62 yaşında bir kişi hayatını kaybetti.

Khmelnytskyi'de altyapıya yönelik saldırı gerçekleştirilirken, Kryvyi Rih Belediye Başkanı Oleksandr Vilkul, kente düzenlenen 9 füze saldırısında bir alışveriş merkezi ile çok sayıda binanın hasar gördüğünü söyledi. Vilkul, 15 bin kişinin de saldırılar sonrası elektriksiz kaldığını, tramvay ve troleybüslerin çalışmadığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Sabah saatlerinde Ukrayna'nın askeri ve sanayi tesislerine hipersonik Kinzhal füze sistemi de dahil yüksek hassasiyetli, uzun menzilli, deniz ve hava tabanlı silahlarla çoklu saldırı gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada da, hava savunma sistemlerinin 51 füzeden 18'ini imha ettiği belirtildi.

Rusya Harkov'u vurdu: 2 yaralı

Rusya'nın Harkov bölgesinde bulunan Zmiiv kasabasında özel bir konuta bu sabah düzenlediği saldırı sonucu 2 kişi yaralanırken, enkaz altında kalan 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov yaptığı açıklamada, "Şu anda herhangi bir can kaybı rapor edilmemiştir. Bugün daha fazla saldırının yaşanması mümkün. Bu nedenle herkesi dikkatli olmaya çağırıyorum" ifadelerini kullanarak, halkı sığınaklarda kalmaları yönünde uyardı.

Rusya gece saatlerinden bu yana Ukrayna'ya çok sayıda füze ve insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlerken, Dnipro, Zaporijya, Harkov, Kryvyi Rih ve Khmelnystskyi bölgelerinde patlama sesleri duyulduğu öğrenildi. - KİEV

Kaynak: İHA
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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rusya, Ukrayna'ya saldırılar düzenledi: En az 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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