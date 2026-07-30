Rusya, Ukrayna’yı vurdu: 8 ölü

Rusya'nın Ukrayna'ya gece boyunca gerçekleştirdiği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybederken Polonya, Ukrayna sınırına yakın Lublin bölgesinde savaş uçaklarını havalandırdı.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarına devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'ya 70 füze ve 280 dron saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Yerel yetkililer saldırıda yaşları 3'ü çocuk 8 kişinin hayatını kaybetti. Zelenskiy, saldırıların en kötüsünün memleketi Kryvyi Rih'te yaşandığını kaydederek, onlarca ev ve sivil alt yapının ve tesisinin yerle bir edildiğini sözlerine ekledi.

Kryvyi Rih'e birkaç kilometre mesafede bulunan Radushne köyüne yönelik saldırıda yaşları 11 ve 17 olan 2 çocuk, 6 yaşındaki bir çocuk ile 4 kişi hayatını kaybetti. saldırıda iki evin yerle bir edildiği kaydedilirken saldırıda 8 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, 84 yaşındaki bir kadının hastaneye kaldırıldığını ve enkazdan iki çocuğunda canlı olarak kurtarıldığını açıkladı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, bir kişinin de Kiev'de hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını açıkladı. Paltova Belediye Başkanı Nova posta terminaline yapılan saldırıda bir kişinin öldüğünü ifade etti.

Öte yandan Lviv'de de patlamalar meydana gelirken Belediye Başkanı Andriy Sadovyi saldırıda binaların hasar gördüğünü, çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi.

Polonya savaş uçaklarını havalandırdı

Avrupa Birliği ve NATO üyesi Polonya, Rus hava saldırıları nedeniyle hava sahasını korumak amacıyla savaş uçaklarını havalandırdı. Polonya Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna sınırına yakın Lublin bölgesindeki Polonya polisinin, Bilgoraj ilçesinde duyulan yüksek bir patlama sesiyle ilgili bir ihbar aldıklarını ve bir tarlada tanımlanamayan bir cismin bıraktığı krater ve enkaz parçaları bulduklarını belirtti.