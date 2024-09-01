Rusya'ya ait olduğu düşünülen casus balina Norveç açıklarında ölü bulundu - Son Dakika
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Rusya'ya ait olduğu düşünülen casus balina Norveç açıklarında ölü bulundu

Rusya\'ya ait olduğu düşünülen casus balina Norveç açıklarında ölü bulundu

Norveç'te 2019'da ilk kez görülen ve Rusya'ya ait olduğu tahmin edilen casus beyaz balina Hvaldimir'in öldüğü belirtildi. Balinanın ölüm nedeni henüz tespit edilmedi. Balina üzerindeki kamera ve kemer dikkat çekmişti.

01.09.2024 17:56
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Rusya'ya ait olduğu düşünülen casus balina "Hvaldimir" Norveç açıklarında ölü bulundu.

Norveç'te 2019'da ilk kez görülen ve Rusya'ya ait olduğu tahmin edilen ünlü casus beyaz balina Hvaldimir'in öldüğü belirtildi. Norveç kamu yayın kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, ölen balinanın cumartesi günü Norveç'in güneyindeki Risavika Körfezi'nde balık tutan bir baba ve oğul tarafından bulunduğu ifade edildi. Ekipler tarafından vinçle sudan çıkarılan balina, uzmanlar tarafından incelenmek üzere bir limana götürüldü.

Biyolog Sebastian Strand yaptığı açıklamada, balinanın ölüm nedeninin henüz tespit edilmediği, bir yaralanma görülmediğini söyledi.

Balinanın üzerinde kamera bulunmuştu

Üzerine bir kemerle kamera bağlanmış 4.2 metre uzunluğundaki Hvaldimir adlı balina, 2019'da Norveç açıklarında ilk kez görülmesinin ardından dünyada büyük ilgi çekmişti. Kemerin üzerindeki tokalarda St. Petersburg menşei bulunması dikkatleri Rusya'ya çevirmişti. Uzmanlar, casus balinanın Rusya'ya ait olduğunu ve Rus donanması tarafından eğitildiğini düşündüklerini açıklamıştı. - OSLO

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rusya'ya ait olduğu düşünülen casus balina Norveç açıklarında ölü bulundu - Son Dakika

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