Ryazan'daki Fabrika Patlaması: 34 Ölü

Rusya'nın Ryazan bölgesindeki bir fabrikada geçtiğimiz hafta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükselirken, 134 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Rusya'nın Ryazan bölgesindeki bir fabrikada cuma akşamı yangın sonrası patlama meydana gelmişti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 34'e yükseldiği belirtildi. Ryazan Bölge Valisi Pavel Malkov, 31'i Ryazan ve Moskova'daki hastanelerde olmak üzere 134 kişinin ise yaralandığını aktarırken, fabrikanın bir atölyesinde çıkan yangının ardından patlamanın meydana geldiğini ancak yangının nedeninin henüz belli olmadığını söyledi. - MOSKOVA