Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı ve Oğlu Şiddetli Rüzgarın Etkisiyle Yaralandı - Son Dakika
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Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı ve Oğlu Şiddetli Rüzgarın Etkisiyle Yaralandı

Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı ve Oğlu Şiddetli Rüzgarın Etkisiyle Yaralandı

Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan, seçim çalışmaları sırasında şiddetli rüzgarın etkisiyle üzerlerine devrilen ağaç sonucu yaralandı. Adnan Ersan'ın ayağında kırık olduğu, Taha Ersan'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

05.03.2024 13:48  Güncelleme: 13:51
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Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan'ın üzerine şiddetli rüzgar sebebiyle ağaç devrildi. Başka adayının ayağı kırılırken oğlunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay bugün öğle saatlerinde Özgür Mahallesi Oto Tamirciler Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seçim çalışmaları çerçevesinde birtakım ziyaretler için sokağa çıkan Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan'ın üzerine şiddetli fırtına nedeni ile ağaç devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adnan ve Taha Ersan itfaiye ekipleri tarafından ağacın altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Adnan Ersan ve oğlu Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adnan Ersan'ın ayağında kırık olduğu öğrenilirken, Taha Ersan'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı ve Oğlu Şiddetli Rüzgarın Etkisiyle Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı ve Oğlu Şiddetli Rüzgarın Etkisiyle Yaralandı - Son Dakika
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