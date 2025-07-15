Safari aracını kullanırken baygınlık geçirdi, park halindeki arabalara çarptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde safari aracı kullanan bir sürücü,park halindeki araçlara çarparken; o anlar kameralarca kaydedildi.
Gözde tatil kentimiz Antalya'dan kaza haberi geldi. Antalya'nın Alanya ilçesinde safari aracı kullanan bir sürücü direksiyon başındayken baygınlık geçirdi.
Baygınlık geçiren sürücü aracıyla park halindeki arabalara çarptı. Kaza anları ise vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
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