Safiyuddin ile İletişim Kesildi

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Lübnanlı ismi açıklanmayan bir güvenlik kaynağı, İsrail'in Perşembe günü Lübnan'da bir yeraltı sığınağına düzenlediği saldırıda hedef aldığı Haşim Safiyuddin ile dünden bu yana irtibat kurulamadığını belirtti.

İsrail'in Perşembe günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh bölgesinde bir yeraltı sığınağına düzenlediği saldırının ardından Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin'in durumu belirsizliğini koruyor. Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera'nın haberine göre, Lübnanlı güvenlik kaynakları bugün yaptıkları açıklamada, dünden bu yana Safiyuddin ile irtibat kurulamadığını belirtti. İsmi açıklanmayan kaynaklar, kurtarma ekiplerinin İsrail saldırıları nedeniyle bölge taraması yapamadığını söyledi.

İsrail medyası, İsrailli güvenlik yetkililerinin Safiyuddin'in öldürüldüğünden gün geçtikçe daha fazla emin olduklarını aktarırken, Hizbullah saldırıdan bu yana Safiyuddin hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. - BEYRUT