Safranbolu'da 150 Yıllık Tarihi Konağı Yakan Yangın

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Safranbolu'da 150 yıllık tarihi konak alevlere teslim oldu

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sabaha karşı meydana gelen yangında 150 yıllık tarihi bir konak alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, İsmetpaşa Mahallesi Beşgöz sokakta Recep Özkan'a ait 2 katlı tarihi konakta meydana geldi. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangına uykuda yakalanan Recep Özkan ve eşi Fatma Özkan evi saran dumanların kokusuna kalkarak alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulurken, alevlere müdahale eden Recep Özkan'ın yüzünde ve ellerinde yanıklar oluştu. Recep Özkan ve eşi Fatma Özkan ile konağın alt katında yaşayan Ziya Özkan (48), Fatma Özkan ve Haydar Yiğit Özkan ise komşuların yardımı ile dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer konaklara ve evlere sıçramadan kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Yangının sobadan çıktığını söyleyen Recep Özkan, eli ve yüzünde yanıklar oluştuğunu, yangına elinden geldiğince müdahale ettiğini söyledi.

Çıkan yangın sonrası tarihi konak kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.