Safranbolu\'da İki Ayrı Kaza: 2 Yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Ovacuma Köyü'nde meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.T. idaresindeki 55 AAV 689 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan eşi Y.T. hafif yaralandı. Aynı gün meydana gelen diğer kazada ise R.A. yönetimindeki traktör, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Her iki kazaya da 112 ekipleri müdahale ederken yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalerin ardından Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazalar ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK