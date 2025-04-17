Safranbolu\'da İşletme Bacasında Yangın

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 6 katlı bir binanın giriş katındaki işletmenin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Sadri Artunç Caddesi üzerindeki 6 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın giriş katında faaliyet gösteren bir işletmenin bacasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İşletme ve binada maddi hasara yol açan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken çıkış nedeni araştırılıyor. - KARABÜK