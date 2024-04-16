Safranbolu'da Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Safranbolu'da Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Yakalandı

Safranbolu\'da Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Yakalandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan bölgede kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şahıslarla birlikte çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ancak serbest bırakıldı.

16.04.2024 12:59
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UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Safranbolu ilçesine bağlı Hacılanobası köyünde 3 şahsı kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Şahıslarla birlikte 1 adet el dedektörü, 2 adet dedektöre ait başlık, 6 adet dedektör çubuğu, birer adet testere ve çakı, 10 adet bakır çubuk ve 3 çift eldiven ele geçirildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Safranbolu'da Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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