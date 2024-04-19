Safranbolu'da yapılan operasyonda 58 bin makaron ve 22 kilogram tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Safranbolu'da yapılan operasyonda 58 bin makaron ve 22 kilogram tütün ele geçirildi

Safranbolu\'da yapılan operasyonda 58 bin makaron ve 22 kilogram tütün ele geçirildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir iş yerinde yapılan aramada 58 bin makaron ve 22 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında işlemler devam ediyor.

19.04.2024 17:17
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 58 bin makaron ile 22 kilogram tütün tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik olarak saha çalışmalarını yürütüyor.

Safranbolu ilçesinde imalathane olarak kullanıldığı değerlendirilen iş yerine düzenlenen operasyonda 50 bini boş, 8 bini dolu olmak üzere 58 bin makaron, 5 kilogram kıyılmış tütün, 170 paket 100 gramlık tütün, sanayi tipi sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan M.T. isimli şahıs gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Safranbolu'da yapılan operasyonda 58 bin makaron ve 22 kilogram tütün ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Safranbolu'da yapılan operasyonda 58 bin makaron ve 22 kilogram tütün ele geçirildi - Son Dakika
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