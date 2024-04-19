Safranbolu\'da yapılan operasyonda 58 bin makaron ve 22 kilogram tütün ele geçirildi

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 58 bin makaron ile 22 kilogram tütün tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik olarak saha çalışmalarını yürütüyor.

Safranbolu ilçesinde imalathane olarak kullanıldığı değerlendirilen iş yerine düzenlenen operasyonda 50 bini boş, 8 bini dolu olmak üzere 58 bin makaron, 5 kilogram kıyılmış tütün, 170 paket 100 gramlık tütün, sanayi tipi sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan M.T. isimli şahıs gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri sürüyor. - KARABÜK