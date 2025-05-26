Safranbolu\'da Kaza: 3 Yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, İsmetpaşa Mahallesinde meydana geldi. Kıranköy'den Eski Çarşı yönüne seyreden A.A. idaresindeki 78 AC 490 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.K. yönetimindeki 78 SL 829 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet 30 metre sürüklenirken kazada sürücüler ile araçtaki yolcu P.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK