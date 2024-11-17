Safranbolu'da Mazgal ve Koşan At Tehlike Yarattı - Son Dakika
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Safranbolu'da Mazgal ve Koşan At Tehlike Yarattı

Safranbolu\'da Mazgal ve Koşan At Tehlike Yarattı

Safranbolu'da bir yolcu, yerinden çıkan mazgalları düzeltti, başıboş bir at trafiği tehlikeye attı.

17.11.2024 14:12
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kara yolunda sürücüler için tehlike oluşturan mazgal vatandaş tarafından düzeltilirken caddede koşan at ise trafiği tehlikeye attı.

Emek Kavşağı ışıklarında bulunan ve yerinden çıkan mazgallardan biri sürücüler için risk oluşturdu. Bir otomobildeki yolcu kırmızı ışık yandığı sırada inerek mazgalı düzeltti.

Öte yandan Sadri Artunç Caddesinde de başıboş bir at koşarak ilerledi. Trafiği tehlikeye atan at bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Safranbolu'da Mazgal ve Koşan At Tehlike Yarattı - Son Dakika

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