Safranbolu'da Minibüsün Çarptığı Yaşlı Adam Ağır Yaralandı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sadri Artunç Caddesi'nde meydana geldi. R.E. idaresindeki 78 ABV 762 plakalı kapalı kasa minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ü'ye (74) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan yaşlı adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adam, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından kafa travması şüphesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK