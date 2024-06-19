Safranbolu'da Minibüsün Çarptığı Yaşlı Adam Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Safranbolu'da Minibüsün Çarptığı Yaşlı Adam Ağır Yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adam minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaşlı adam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve kafa travması şüphesiyle başka bir hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19.06.2024 23:13
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sadri Artunç Caddesi'nde meydana geldi. R.E. idaresindeki 78 ABV 762 plakalı kapalı kasa minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ü'ye (74) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan yaşlı adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adam, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından kafa travması şüphesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Safranbolu'da Minibüsün Çarptığı Yaşlı Adam Ağır Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Safranbolu'da Minibüsün Çarptığı Yaşlı Adam Ağır Yaralandı - Son Dakika
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