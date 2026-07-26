Safranbolu'da Motosiklet Devrildi: Sürücü Yaralı
Karabük'te kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kireçkuyu mevkisinde meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde bulunan 78 ABZ 663 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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