Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, Yazıköy köyünde meydana geldi. Boş tarlada henüz belirlenemeyen nedenle ot yangını çıktı. Kısa sürede çevreye yayılan alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, çevredeki tarlalara sıçramadan söndürüldü.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Safranbolu'da Ot Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?