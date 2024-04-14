Safranbolu\'da Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, kiraladıkları 34 FVU 558 plakalı Hyundai marka otomobil ile İstanbul'dan Safranbolu ilçesine gelen Ömer Faruk Kalaz, Sarıçiçek Yaylası'na seyir halindeyken otomobil bir anda motor kısmından alev aldı.

İtfaiyeye haber verilmesi üzerine olay yerine Safranbolu Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. - KARABÜK