Safranbolu'da Otomobil Yangını
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Safranbolu'da Otomobil Yangını

19.03.2026 23:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu, sürücü ve yolcu kurtuldu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde trafikte bekleyen bir otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonucu alev topuna döndü. Sürücü ve yolcu son anda araçtan çıkarak kurtulurken, yangın anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kaya Erdem Caddesi'nde meydana geldi. Volkan D. idaresindeki 78 ACC 397 plakalı otomobil, trafikte beklediği sırada motor kısmından bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm aracı sararken, önce yolcu ardından sürücü Demir araçtan çıkarak alevlerden kurtuldu. Yangın sırasında araçta patlama meydana geldi.

Çevrede bulunan vatandaşlar yangına müdahale etmek için seferber oldu. Yol kenarındaki bir konaktan yangın tüpüyle çıkan görevli, alevleri söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobile müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının çıkış anı, çevredeki bir konağın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Safranbolu, Güvenlik, 3. Sayfa, Otomobil, Karabük, Kaza, Olay, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 23:34:37. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.