Safranbolu\'nda Paraşüt Kazasında Hayatını Kaybeden Ercan Gündoğdu Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Ercan Gündoğdu, Ankara'da paraşüt kazasında hayatını kaybetti.

Ankara Ayaş'ta paraşüt kazası geçiren Gündoğdu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gündoğdu'nun cenazesi memleketi Safranbolu'ya getirilerek son yolculuğuna uğurlandı. Emek Mahallesi Yunus Emre Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Gündoğdu, Safranbolu Aile Mezarlığında defnedildi. - KARABÜK