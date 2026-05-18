Safranbolu\'da şehit ailelerinin kaldığı otelde gaz kaçağı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şehit ailelerinin konakladığı otelde meydana gelen doğal gaz kaçağından etkilenen çok sayıda kişi, mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Barış Mahallesi Dirlik Sokaktaki bir otelde meydana geldi. Şehit ailelerinin konakladığı otelde kalan bazı kişilerin mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleri yaşaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Şikayeti olan vatandaşlardan bazıları ambulanslarla bazıları da otobüslerle hastaneye kaldırıldı.

Otel tamamen boşaltılarak güvenlik önlemi alınırken, ekiplerin kazan dairesinde doğal gaz kaçağı tespit ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KARABÜK