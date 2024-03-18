Safranbolu\'da Tartıştığı Kişiyi Bıçaklayarak Öldüren 14 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren 14 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dün akşam İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda 14 yaşındaki A.S., tartıştığı Recep Hamleci'yi bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası yakalanan çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan A.S., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Edremit Devlet Hastanesi müdür yardımcısı Muhammet A'nın evinin bulunduğu Kadıköy Mahallesi'nde bir kişi darbedildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından İ.E, O.T, S.T. ve T.A'yı gözaltına aldı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
Bandırma-Karacabey karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kamyonetin şarampole girmesi sonucu meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsü yaralanırken, yolcu olarak bulunan kişi ise ağır yaralandı. Yaralılardan biri hastaneye kaldırılsa da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilen nevruz programında terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini açan 3 kişi ve sosyal medyada Öcalan posteri yayınlayan 2 kişi gözaltına alındı. 5 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 19 Mart Salı günü düzenlenecek bir program nedeniyle Sağduyu Caddesi ve çevresindeki yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Vatandaşlardan toplu taşıma araçlarını kullanmaları istendi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir beton üretim fabrikasında meydana gelen sanayi tüpü patlamasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'i taburcu edildi. Patlamada ölen Kar Beton Yönetim Kurulu Başkanı Osman Üçüncü'nün Pendik'te tanınan bir iş adamı olduğu belirlendi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tekeri patlayan bir otomobil şarampole uçtu. Kazada, otomobil sürücüsü ve araçta bulunan 7 kişi olmak üzere toplamda 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze Şeridi'nde 1,1 milyon kişinin felaket boyutunda açlıkla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Gazze Şeridi'nde insani kriz her geçen gün derinleşiyor. WFP raporunda, Gazze'nin kuzey kesiminde kıtlığın kapıda olduğu ve nüfusun tamamının kriz seviyelerinde ya da daha kötü gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Yardım kuruluşlarına izin verilmesi halinde kıtlığın durdurulabileceği vurgulanan raporda, Gazze'ye her gün en az 300 tırın girmesi gerektiği ifade edildi.
İstanbul Bayrampaşa'da, izin gününde kendisine ait araçla ters yöne giren polis memuru, trafikte bir kişiyle yol verme tartışmasına girişti. Tartışmanın kızışmasıyla birlikte polis, diğer sürücüyü silahla bacağından vurdu. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken polis memuru ise gözaltına alındı.
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