Safranbolu\'da Tartıştığı Kişiyi Bıçaklayarak Öldüren 14 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı

Gazze Şeridi'nde 1,1 milyon kişi felaket boyutunda açlıkla karşı karşıya

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze Şeridi'nde 1,1 milyon kişinin felaket boyutunda açlıkla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Gazze Şeridi'nde insani kriz her geçen gün derinleşiyor. WFP raporunda, Gazze'nin kuzey kesiminde kıtlığın kapıda olduğu ve nüfusun tamamının kriz seviyelerinde ya da daha kötü gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Yardım kuruluşlarına izin verilmesi halinde kıtlığın durdurulabileceği vurgulanan raporda, Gazze'ye her gün en az 300 tırın girmesi gerektiği ifade edildi.