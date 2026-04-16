Safranbolu\'da Tır-Otomobil Kazası: 1 Ağır Yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Emek Mahallesi Muradiye Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki 78 AR 460 plakalı tır ile İlyas A. yönetimindeki 78 AF 195 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Ahmet K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Ahmet K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK